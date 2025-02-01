Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 2019 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt mütevelli yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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