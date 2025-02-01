Afyonkarahisar'da ikinci el eşyalarının satıldığı iş yeri yangında hasar gördü
Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi filli kavşak yakınlarında ikinci el eşyalarının satıldığı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri hasar gördü.
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