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        Afyonkarahisar'da ikinci el eşyalarının satıldığı iş yeri yangında hasar gördü

        Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:55
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        Afyonkarahisar'da ikinci el eşyalarının satıldığı iş yeri yangında hasar gördü
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        Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Osmangazi Mahallesi filli kavşak yakınlarında ikinci el eşyalarının satıldığı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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