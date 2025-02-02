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        Afyonkarahisar'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:14
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        Afyonkarahisar'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve O.Ö. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışma bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine saldırdı.

        Olayda O.Ö. sopa ile yaralanırken Y.A. pompalı tüfekle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılardan O.Ö. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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