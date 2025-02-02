Afyonkarahisar'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralılardan O.Ö. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda O.Ö. sopa ile yaralanırken Y.A. pompalı tüfekle yaralandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve O.Ö. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.