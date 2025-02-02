Afyonkarahisar'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve O.Ö. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine saldırdı.
Olayda O.Ö. sopa ile yaralanırken Y.A. pompalı tüfekle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan O.Ö. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
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