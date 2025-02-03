Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın korunmasına yönelik projenin çalışmaları devam ediyor

        Afyonkarahisar'da Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın korunmasına yönelik projeye ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın korunmasına yönelik projenin çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın korunmasına yönelik projeye ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliği, aşırı tarımsal sulama, sanayi ve evsel atıkların neden olduğu kirlilik gibi etkenlerin, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak kabul edilen Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın ekolojik dengesini tehdit ettiği belirtildi.

        Gölün su seviyesinde önemli bir düşüş yaşanırken, biyolojik çeşitliliğin de tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu durumun önüne geçmek ve bölgenin sürdürülebilir bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yeni bir adım atıldı. Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı kapsamında Eber Gölü ve Akarçay Havzası için çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma odaklı bir proje çalışması başlatıldı. İlk toplantı, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirilmişti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınma ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Toplam bütçesi 263 milyon avro olan programın 83,7 milyon avroluk bölümü, yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkeden 100’den fazla bölgeyi kapsayan bu program, ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlamayı hedefliyor."

        - Proje ekibi Eber Gölü'nü inceledi"

        Proje için görevlendirilen akademisyen ve uzmanların, Eber Gölü'nü inceleyerek proje kapsamında uygulanabilecek muhtemel müdahale alanlarını belirlediğine işaret edilen açıklamada, "Proje kapsamında, su kaynaklarının korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin artırılması ve ekoturizmi teşvik gibi öncelikler amaçlanıyor. Göl çevresinde modern arıtma tesisleri kurulması, suyun doğal akışını engelleyen hendeklerin kaldırılması ve geri dönüşüm odaklı atık yönetim sistemleri gibi önlemler de gündemde. Ayrıca, çiftçilere yönelik su tasarrufu eğitimleri ve modern sulama sistemlerinin teşvik edilmesiyle tarımsal faaliyetlerin göle verdiği zararın azaltılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, dünya genelinde uygulanmış benzer proje deneyimleri de incelenerek ilgili ülkelerle işbirliği yapılacağı bildirildi.

        Bu çerçevede İtalya, Fransa ve Tunus'tan üç farklı kuruluşla ortaklık gerçekleştirilmesi için temasların devam ettiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

        "Interreg NEXT MED Programı, Akdeniz bölgesinde daha rekabetçi, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir kalkınma modelini desteklemeyi hedefliyor. Türkiye’nin doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda atılan bu adım, bölgenin ekosistemine ve ekonomisine önemli katkılar sunacak. Eber Gölü'nün korunması yalnızca bölgesel değil, uluslararası bir öneme sahip. Bu proje ile bölge hem ekolojik dengesini koruyacak hem de sürdürülebilir kalkınma açısından örnek teşkil edecek."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Stoperde ilk hedef Ostigard!
        Stoperde ilk hedef Ostigard!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da ikinci el eşyalarının satıldığı iş yeri yangında hasar gö...
        Afyonkarahisar'da ikinci el eşyalarının satıldığı iş yeri yangında hasar gö...
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da göl ve göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyo...
        Afyonkarahisar'da göl ve göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyo...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı