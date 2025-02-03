Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın korunmasına yönelik projenin çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'da Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın korunmasına yönelik projeye ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliği, aşırı tarımsal sulama, sanayi ve evsel atıkların neden olduğu kirlilik gibi etkenlerin, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak kabul edilen Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nın ekolojik dengesini tehdit ettiği belirtildi.

Gölün su seviyesinde önemli bir düşüş yaşanırken, biyolojik çeşitliliğin de tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun önüne geçmek ve bölgenin sürdürülebilir bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yeni bir adım atıldı. Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı kapsamında Eber Gölü ve Akarçay Havzası için çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma odaklı bir proje çalışması başlatıldı. İlk toplantı, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirilmişti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınma ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Toplam bütçesi 263 milyon avro olan programın 83,7 milyon avroluk bölümü, yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkeden 100’den fazla bölgeyi kapsayan bu program, ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlamayı hedefliyor."

- Proje ekibi Eber Gölü'nü inceledi"

Proje için görevlendirilen akademisyen ve uzmanların, Eber Gölü'nü inceleyerek proje kapsamında uygulanabilecek muhtemel müdahale alanlarını belirlediğine işaret edilen açıklamada, "Proje kapsamında, su kaynaklarının korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin artırılması ve ekoturizmi teşvik gibi öncelikler amaçlanıyor. Göl çevresinde modern arıtma tesisleri kurulması, suyun doğal akışını engelleyen hendeklerin kaldırılması ve geri dönüşüm odaklı atık yönetim sistemleri gibi önlemler de gündemde. Ayrıca, çiftçilere yönelik su tasarrufu eğitimleri ve modern sulama sistemlerinin teşvik edilmesiyle tarımsal faaliyetlerin göle verdiği zararın azaltılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.