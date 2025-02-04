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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:00
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö'nün temin ettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        B.Ö. ile B.U, P.Y, O.K. ve N.A'nın Erenler Mahallesi'ndeki araçlarında ve ikametlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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