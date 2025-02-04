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        Afyonkarahisar'da Interreg NEXT Akdeniz Havzası programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar'da Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı kapsamında TR33 bölgesi kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme ve uygulamalı eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:32
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        Afyonkarahisar'da Interreg NEXT Akdeniz Havzası programı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Afyonkarahisar'da Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı kapsamında TR33 bölgesi kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme ve uygulamalı eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        Interreg NEXT Akdeniz Havzası programının 2021-2027 dönemi ikinci çağrısı 14 Ocak 2025'te başladı. 15 Nisan'a kadar devam edecek başvurular ve projeler hakkında bilgiler verildi.

        Zafer Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıya TR33 Bölgesi illerden katılım oldu.

        Zafer Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Erce Şengül, bir termal otelde düzenlenen toplantıda, Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya ve Uşak illerinden 90 farklı kurumdan 132 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

        7 AB üyesi, 8 AB üyesi olmayan Akdeniz'e komşu olan ülkenin ortak geliştireceği projelere destek verileceğini kaydeden Şengül, şöyle konuştu:

        "Projelerin ortaklık kültürü yansıtıyor olması, projenin desteklenme ve seçilme olasılığını arttırıyor. İlk çağrıda 103 milyon avroluk bütçe vardı. Bu ikinci çağrı ise 83,7 milyon avro bütçeye sahip. Dolayısıyla rekabet daha fazla olacak. Ülkemizden 8 farklı düzey 2 bölgesinden 21 il bu programa katılıyor. Bu proje çağrısında rakiplerimiz sadece yurtdışında değil, yurt içinde de var. Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2014'ten bu yana 11 projede 13 milyon avroluk bütçeyi paydaşlarımıza kazandırdık."

        Toplantıda, Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Kubilay Sitrava ve Zafer Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Erce Şengül, Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı'nın temel yapısı ve ikinci çağrı kapsamında sunulan fırsatlarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

        Eğitim programında, toplam 83,7 milyon avro bütçeyle 15 Nisan 2025 tarihine kadar açık olacak çağrı döneminde, TR33 Bölgesi'nden daha fazla proje başvurusu yapılması ve Türkiye'nin programdan etkin şekilde yararlanması için katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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