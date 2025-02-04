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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:49
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve Milli Eğitim yapılanmasında yer alan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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