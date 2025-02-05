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        AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı

        AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:44
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        AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı
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        AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı düzenlendi.

        İlçedeki aile çay bahçesinde divan başkanlığını Kadir Çetin'in yaptığı toplantıda, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, altyapıda 10 kilometre kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        AK Parti Çay İl Genel Meclis üyesi Veli Koç da Çay Hükümet Konağı'nın yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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