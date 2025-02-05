AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı
AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı düzenlendi.
AK Parti Çay İlçe Danışma Meclis toplantısı düzenlendi.
İlçedeki aile çay bahçesinde divan başkanlığını Kadir Çetin'in yaptığı toplantıda, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, altyapıda 10 kilometre kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları yaptıklarını söyledi.
AK Parti Çay İl Genel Meclis üyesi Veli Koç da Çay Hükümet Konağı'nın yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.
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