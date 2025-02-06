Afyonkarahisar İMO'dan 6 Şubat depremlerinin 2. yılı açıklaması

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Bayram Sinan Millik, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Millik, yaptığı yazılı açıklamada, iki büyük depremde hayatını kaybedenleri saygı ile andıklarını, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilediklerini belirtti.

Depremlerin etkilediği coğrafi alanın genişliği, nüfusun fazlalığı ve yıkımın boyutu itibariyle, yıllarca etkisini sürdürecek bir toplumsal travma yarattığını aktaran Millik, "Depremin ikinci yılında, kaybettiklerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini korurken, gelecekte deprem zararlarının etkisini en aza indirmek için daha kapsamlı ve etkin adımlar atılması gereklidir." ifadesini kullandı.