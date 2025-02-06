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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:41
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı Soğucak köyünde açık arazide kaçak kazı yapan E.T'yi suçüstü yakaladı.

        Ekipler, kazı alanından çekiç, karot cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

        Şüpheli E.T'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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