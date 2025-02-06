Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı Soğucak köyünde açık arazide kaçak kazı yapan E.T'yi suçüstü yakaladı.
Ekipler, kazı alanından çekiç, karot cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli E.T'ye adli işlem uygulandı.
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