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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, depremin 2. yılında depremzede aileleri ziyaret etti

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'da yaşamaya başlayan Yapıcı ve Çiçek ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:29
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, depremin 2. yılında depremzede aileleri ziyaret etti
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        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'da yaşamaya başlayan Yapıcı ve Çiçek ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Vali Yiğitbaşı, ilk olarak imam olan ve ailesiyle Güvenevler Mahallesi'ne yerleşen Kahramanmaraşlı depremzede Durmuş Çiçek'i ziyaret etti.

        Çiçek, ziyarette AA muhabirine, depremin 2. gününde Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

        Evlerine kavuşmayı dileyen Çiçek, "Bizi ziyaret eden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim huzur versin. Kimseye bu acıları yaşatmasın. Vatan sağ olsun." dedi.

        Yiğitbaşı, daha sonra eşi ve 4 çocuğu ile Kışlacık Mahallesi'ne yerleşen Nurten Yapıcı'yı ziyaret etti.

        Hatay'ın Defne ilçesinden gelen Yapıcı ailesiyle bir süre sohbet eden, 2 yıl önce deprem anında yaşadıklarını ve deprem sonrası hayatlarına nasıl devam ettiklerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, aileye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Asrın felaketi olarak nitelenen ve geride derin acılar bırakan depremin yaralarının milletin eşine az rastlanan kenetlenmesi ve el birliğiyle sarıldığını hatırlatan Vali Yiğitbaşı, "2 yıl öncesinde ben de o bölgede görev aldığımda birçok acıya şahit olurken aynı zamanda milletimizin kalbinin, gönlünün ne denli geniş olduğuna, acıların bizleri nasıl birleştirdiğine şahit oldum. Rabbim o günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Ülkemizi her türlü afetlerde, bu tür olumsuzluklardan muhafaza etsin. Her türlü ihtiyacınızda sizlerin yanındayız. Hiç çekinmeden bizleri her zaman arayabilirsiniz. Gönlümüzde, kapımızda sizlere açık." diye konuştu.

        Vali Yiğitbaşı'na, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve SYDV Müdürü Yaman Şenol'un eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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