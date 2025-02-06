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        Afyonkarahisar'daki evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yapan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:22
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        Afyonkarahisar'daki evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yapan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'ndeki iki evden 370 bin liralık altın ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evlerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi, hırsızlık şüphelilerinin R.U. ile G.K. olduğunu belirledi.

        Polis ekipleri, şüphelilerden R.U'yu Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözaltına aldı.

        Zanlının, emniyetteki ifadesinde evlerdeki hırsızlıkları kendilerinin yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, G.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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