Afyonkarahisar'daki evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Zanlının, emniyetteki ifadesinde evlerdeki hırsızlıkları kendilerinin yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Ekipler, evlerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi, hırsızlık şüphelilerinin R.U. ile G.K. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'ndeki iki evden 370 bin liralık altın ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

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