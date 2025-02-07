Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da İl Özel İdare ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bazı köylerde ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu merkeze bağlı ve Sinanpaşa, Şuhut ile Bayat ilçelerindeki bazı köylerde ulaşımlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, iş makineleriyle köylerin yollarını açtı.

- Başhekim Mehmet Duran'a teşekkür belgesi verildi

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakillileri Derneği tarafından Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Akdağ, hastanede diyaliz hastalarına verilen özverili çalışmalardan dolayı Duran'a teşekkür belgesi takdim etti.