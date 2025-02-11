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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 07:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 07:05
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ş.T. ile otobüste yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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