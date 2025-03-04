Afyonkarahisar'da İŞKUR Öğrenci Programı için 236 öğrenci kurayla belirlendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında İŞKUR Öğrenci Programına başvuru yapanlardan 236 öğrenci kurayla belirlendi.

İŞKUR Öğrenci Programı kura çekimi AFSÜ Tıp Fakültesi salonunda gerçekleştirildi.

Noter tarafından dijital olarak gerçekleştirilen kura çekimine AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya ve öğrenciler katıldı.

Konuşmanın ardından ilk kuralar, öğrenciler tarafından çekildi.

Karakaya, "Öğrenciler haftada 3 gün çalışacak ve 30 Haziran'a kadar devam edecek." dedi.