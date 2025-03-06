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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:44
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        O.Ç. (47) idaresindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç, Selçuklu Mahallesi'nde H.H.T'nin kullandığı 03 PK 813 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosikletin sürücüsü H.H.T. ile beraberindeki S.E.Ö. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan H.H.T. ve S.E.Ö. kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü O.Ç'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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