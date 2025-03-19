Afyonkarahisar'da 2 kardeşin silahla yaralanmasıyla ilgili baba ve oğlu yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 kardeşin silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Erkmen beldesinde yaşayan Serdar E. ile Serkan E. kardeşler dün, henüz bilinmeyen nedenle M.Ş. ve oğlu Ö.Ş. ile kavga etti.

M.Ş'nin, Erkmen Belediyesi önünde tabancayla ateş ettiği 2 kardeş yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili baba ve oğlunu gözaltına aldı.