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        Vali Yiğitbaşı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Selim Yiğitbaşı ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:24
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        Vali Yiğitbaşı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Selim Yiğitbaşı ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Yiğitbaşı, güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile bölgedeki trafik tedbirlerini değerlendiren Yiğitbaşı, polis ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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