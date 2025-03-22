Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ büyük aile iftarında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Özellikle çocukların ve gençlerin, sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak için her türlü imkanı seferber ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından düzenlenen büyük aile iftarına katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, sağlık, huzur ve refah içinde daha nice ramazanlarda bir araya gelmeyi temenni etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Göktaş, "Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bugünkü buluşmamızın en büyük anlamı; aynı toprağın evlatları olarak kardeşlik duygusunu güçlendirmektir." dedi.

Ramazanın gönüllerin yakınlaştığı özel bir zaman olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bir arada oluşumuz, sofralarımızı paylaşmamız, birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın en güzel nişanesidir. Bu sofralar, birlikte olmanın, aile olmanın önemini ve değerini bir kez daha anlatıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aile kurumunu ve değerleri güçlendirmek adına attığımız kıymetli bir adımdır. Evlatlarımıza huzur içinde yaşayacakları sağlam ve sevgi dolu aile ortamları bırakmak hepimiz için anlamlı bir sorumluluk yüklemektedir."

- "Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma yürütüyoruz"

Bu inançla, Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma yürüttüklerini ifade eden Göktaş, "Özellikle siz değerli muhtarlarımıza, mahallelerimizin, köylerimizin kalbindeki yöneticiler olarak önemli görevler düşüyor. Sizler, ailelerle devlet arasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Mahallelerinizdeki her aileyi yakından tanıyor, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini en iyi şekilde biliyorsunuz." dedi.

Muhtarların devletin politikalarının doğrudan ailelere ulaşmasında hayati bir rol oynadıklarına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti: