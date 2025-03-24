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        Afyonkarahisar'da termal turizm bayram ve ara tatille hareketlenecek

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'daki otellere ve villalara rezervasyon talebi, Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı döneme denk gelmesiyle arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:15
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        Afyonkarahisar'da termal turizm bayram ve ara tatille hareketlenecek
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'daki otellere ve villalara rezervasyon talebi, Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı döneme denk gelmesiyle arttı.

        Termal turizmde öne çıkan Afyonkarahisar, bayram ile ara tatilin aynı döneme denk gelmesiyle tercih edilen lokasyonlar arasında bulunuyor.

        Aralarında beş yıldızlı oteller ile villaların da olduğu birçok tesisi tercih edenler, hem tatil yapacak hem de şifalı sulardan faydalanacak.

        - "Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için bayramı bekliyoruz"

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan AA muhabirine, bu tür dönemlerin termal otellere ilgiyi artırdığını söyledi.

        Tatil döneminde yüzde 80 oranında olan otel rezervasyonlarının hala devam ettiğini anlatan Gümüşhan, şöyle konuştu:

        "Bölgemizdeki termal otellerimiz, bayram hazırlıklarını yaptılar, yenilendiler. Tatil haftasında Afyonkarahisar'da hava çok güzel olacak. Beş yıldızlı otellerimizin tamamında bayram günlerinde ünlü sanatçılarımız konser verecek. Bu konserler de şehrimize ilgiyi artırıyor. Gastronomi lezzetlerimiz çok beğeniliyor. Bu tatil döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve çevre illerden çok rezervasyon aldık. Termal oteller olarak biz çok heyecanlıyız. Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için bayramı bekliyoruz."

        Gümüşhan, Frigya'daki tarihi mekanlar ve Emre Gölü'ndeki sıcak hava balonu uçuşlarının da ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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