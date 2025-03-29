Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tatilinde 1942 jandarma ve personel görev yapacak

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı tatilinde 1942 jandarma ve personelin görev yapacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tatilinde 1942 jandarma ve personel görev yapacak
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı tatilinde 1942 jandarma ve personelin görev yapacağını belirtti.

        Vali Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kentte alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

        Bayram boyunca emniyet ve asayişin sağlanması için gerekli bütün önlemlerin planlandığını dile getiren Yiğitbaşı, "Emniyet ve jandarma birimleri olarak 1942 personel görev başında olacak. 24 saat esasına göre umuma açık yerlerin kontrolü ile yol güzergahlarındaki 406 noktada kontrol ve arama faaliyetleri yapılacak. Gece ve gündüz olmak üzere 19 hız tespit cihazıyla radar uygulamalarımız olacak." dedi.

        - "Dron destekli denetimler sürecek"

        Yiğitbaşı, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 75'inin aşırı hızdan kaynaklandığını vurguladı.

        Kentte alınan diğer tedbirlere ilişkin de bilgiler veren Vali Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "Afyonkarahisar'da trafikte oluşacak yoğunluğu azaltmak adına 1 Nisan'a kadar yük taşıyan ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir. Burada maksadımız vatandaşlara zorluk çıkarmak değil, kimsenin burnu kanamadan, canına, malına zarar gelmeden bayramı bayram tadında yaşaması için sevdiklerine güvenle kavuşmasıdır. Ayrıca, il genelinde drone destekli havadan trafik denetimleri de devam edecektir."

        Basın toplantısına, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Başmakçı'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Başmakçı'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yara...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yara...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü
        Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı