Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tatilinde 1942 jandarma ve personel görev yapacak

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı tatilinde 1942 jandarma ve personelin görev yapacağını belirtti.

Vali Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kentte alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Bayram boyunca emniyet ve asayişin sağlanması için gerekli bütün önlemlerin planlandığını dile getiren Yiğitbaşı, "Emniyet ve jandarma birimleri olarak 1942 personel görev başında olacak. 24 saat esasına göre umuma açık yerlerin kontrolü ile yol güzergahlarındaki 406 noktada kontrol ve arama faaliyetleri yapılacak. Gece ve gündüz olmak üzere 19 hız tespit cihazıyla radar uygulamalarımız olacak." dedi.

- "Dron destekli denetimler sürecek"

Yiğitbaşı, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 75'inin aşırı hızdan kaynaklandığını vurguladı.

Kentte alınan diğer tedbirlere ilişkin de bilgiler veren Vali Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da trafikte oluşacak yoğunluğu azaltmak adına 1 Nisan'a kadar yük taşıyan ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir. Burada maksadımız vatandaşlara zorluk çıkarmak değil, kimsenin burnu kanamadan, canına, malına zarar gelmeden bayramı bayram tadında yaşaması için sevdiklerine güvenle kavuşmasıdır. Ayrıca, il genelinde drone destekli havadan trafik denetimleri de devam edecektir."