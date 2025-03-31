Elmas çifti sevgileriyle koruyucu ailelikte örnek oluyor
CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da Reyhan ile Mehmet Elmas çifti, koruyucu aile olarak 12 yıl sonra ikinci bir çocuğa daha evlerinin kapısını açtı.
CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da Reyhan ile Mehmet Elmas çifti, koruyucu aile olarak 12 yıl sonra ikinci bir çocuğa daha evlerinin kapısını açtı.
Elmas çiftinin, 32 yıllık evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. Bir çocuğa da koruyucu aile olmak isteyen çift, 2013'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.
Çift, henüz 6 yaşındayken yanlarına alıp sevgiyle büyüttükleri çocuk 18 yaşına girince, 5 yaşındaki ikinci bir çocuğa daha kucak açtı.
- Kendileriyle gelmek isteyen çocuğu bırakamadılar
Mutlulukları katlanan Reyhan Elmas, AA muhabirine, 12 yıl önce koruyucu aile olan arkadaşından çok etkilendiğini söyledi.
Koruyucu aile olma fikrini paylaştığı eşinin kendisine destek verdiğini anlatan Elmas, "Kuruma gittiğimizde ilk çocuğumuz bizimle gelmek istedi. Oğlumuzu bırakamadık ve yanımıza aldık. Çocuklarımla kardeş gibi büyüdü." dedi.
Elmas, çocuk yetiştirmede belirli bir deneyim kazandıklarını belirterek, "İkinci bir çocuğa daha aile olmaya karar verdik. Bizi görüp koruyucu aile olmak isteyen çok oldu. Bizi gören komşularımız da koruyucu aile oldu. Çevremizdekilere örnek olduk." ifadelerini kullandı.
- "İkinci çocuğumuzu da büyüteceğiz"
Mehmet Elmas da yanlarına aldıkları ilk çocukla güzel günler geçirdiklerini dile getirdi.
Bir çocuğun büyümesine şahitlik etmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Elmas, şöyle konuştu:
"18 yaşında olan oğlumuzun ömür boyu destekçisi olacağız. Güzel bir hayat sürmesini çok isteriz. Oğlumuzu yanımıza aldıktan sonra evimiz bereketlendi. Bir evladımızın daha bize katılmasıyla ailemiz genişledi, mutluluğumuz arttı. İkinci çocuğumuzu da büyüteceğiz. Oğlumuz tam reşit olduğu gün, diğer çocuğumuza yüreğimizi açtık. Bir çocuğu yetiştirmek, bir insanlığı yetiştirmek gibidir."
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