Elmas çifti sevgileriyle koruyucu ailelikte örnek oluyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da Reyhan ile Mehmet Elmas çifti, koruyucu aile olarak 12 yıl sonra ikinci bir çocuğa daha evlerinin kapısını açtı.

Elmas çiftinin, 32 yıllık evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. Bir çocuğa da koruyucu aile olmak isteyen çift, 2013'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Çift, henüz 6 yaşındayken yanlarına alıp sevgiyle büyüttükleri çocuk 18 yaşına girince, 5 yaşındaki ikinci bir çocuğa daha kucak açtı.

- Kendileriyle gelmek isteyen çocuğu bırakamadılar

Mutlulukları katlanan Reyhan Elmas, AA muhabirine, 12 yıl önce koruyucu aile olan arkadaşından çok etkilendiğini söyledi.

Koruyucu aile olma fikrini paylaştığı eşinin kendisine destek verdiğini anlatan Elmas, "Kuruma gittiğimizde ilk çocuğumuz bizimle gelmek istedi. Oğlumuzu bırakamadık ve yanımıza aldık. Çocuklarımla kardeş gibi büyüdü." dedi.

Elmas, çocuk yetiştirmede belirli bir deneyim kazandıklarını belirterek, "İkinci bir çocuğa daha aile olmaya karar verdik. Bizi görüp koruyucu aile olmak isteyen çok oldu. Bizi gören komşularımız da koruyucu aile oldu. Çevremizdekilere örnek olduk." ifadelerini kullandı.