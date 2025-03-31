Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinden hava destekli trafik denetimi

Ayrıca denetim noktalarında vatandaşlara lokum ve şeker ikramında bulunan jandarma ekipleri, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda da uyarılarda bulundu.

Bolvadin ve Çay arasındaki bölünmüş yol güzergahında cayrokopterle yapılan denetimde tespit edilen ihlaller, kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

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