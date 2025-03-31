Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinden hava destekli trafik denetimi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Bolvadin ve Çay arasındaki bölünmüş yol güzergahında cayrokopterle yapılan denetimde tespit edilen ihlaller, kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.
Kural ihlali yapan 14 sürücüye, 30 bin 335 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 1'i yakalama kaydı bulunan 12 araç trafikten menedildi.
Ayrıca denetim noktalarında vatandaşlara lokum ve şeker ikramında bulunan jandarma ekipleri, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda da uyarılarda bulundu.
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