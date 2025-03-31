Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gül Çiftci Binici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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