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        Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar'ın cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:17
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        Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı
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        Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar'ın cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

        Yakınları tarafından Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden alınan iş insanı Bülent Yaşar'ın (51) cenazesi, Sandıklı ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.

        Yaşar'ın naaşı, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sandıklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gül Çiftci Binici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Yaşar'ın bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilmişti.

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        Galeri

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