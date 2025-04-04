Afyonkarahisar'da tren yoluna devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışarak tren yoluna devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışarak tren yoluna devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
H.H.G, idaresindeki domates yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Damlalı mevkisinde R.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonucu tır, bariyerleri aşarak tren yoluna devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza da hafif yaralanan tır sürücüsü H.H.G, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgedeki tren seferlerinde bir süre aksama yaşandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.