Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

Aramada 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirilmiş, şüpheli A.T. gözaltına alınmıştı.

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