Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı
Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Kocatepe Atatürk Anıtında düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Üzeyir Taşdelen, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız ve teşkilat mensupları katıldı.
Asri Mezarlıktaki Şehitlikte şehitler yad edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.
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