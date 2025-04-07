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        Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

        Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:16
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        Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı
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        Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kocatepe Atatürk Anıtında düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Üzeyir Taşdelen, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız ve teşkilat mensupları katıldı.

        Asri Mezarlıktaki Şehitlikte şehitler yad edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

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