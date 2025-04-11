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        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Bölge Finali

        Afyonkarahisar'da 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Bölge Finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:40
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        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Bölge Finali
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        Afyonkarahisar'da 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Bölge Finali gerçekleştirildi.

        Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen bölge finalinde, Afyonkarahisar, Antalya, Konya, Isparta, Burdur ve Karaman'dan 10 kategoride, 100 proje sergilendi.

        Bölge finalinde yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren projelere ödülleri verildi.

        Bölge birincileri, mayısta Ankara'da yapılacak Türkiye finaline katılacak.

        Programa, Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, TÜBİTAK yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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