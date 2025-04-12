Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.​​​​​​​

        Ramazan Bayramı tatili süresince kavşak noktası Afyonkarahisar'dan 5 milyon 860 binin üzerinde araç geçişi olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "İlimizden geçen araç sayısındaki artış ve meydana gelen kazaların yüzde 77'sinin aşırı hızdan kaynaklanıyor. Bundan dolayı radar denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 artırılmıştır. Alınan bu sıkı trafik tedbirleri neticesinde geçen döneme oranla toplam trafik kazalarında yüzde 10'luk bir azalış sağlanmıştır."

        Yiğitbaşı, araması bulunanların yakalanma oranında yüzde 10 artış olduğunu belirtti.

        Terör suçlarına yönelik kentte yapılan çalışmalarla ilgili Yiğitbaşı, "FETÖ’ye üye olmak suçundan 1 şüpheli yakalandı. DEAŞ’a üye olma suçu kapsamında yapılan iki planlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak sınır dışı edilmiştir." dedi.

        Yiğitbaşı, güvenlik günçlerinin kentteki narkotik, mali suçlar ile kaçakçılıkla ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyle ilgili çalışmaları da aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" foto...
        Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" foto...
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Bölge Fina...
        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Bölge Fina...
        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor