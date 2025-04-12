Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.​​​​​​​

Ramazan Bayramı tatili süresince kavşak noktası Afyonkarahisar'dan 5 milyon 860 binin üzerinde araç geçişi olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"İlimizden geçen araç sayısındaki artış ve meydana gelen kazaların yüzde 77'sinin aşırı hızdan kaynaklanıyor. Bundan dolayı radar denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 artırılmıştır. Alınan bu sıkı trafik tedbirleri neticesinde geçen döneme oranla toplam trafik kazalarında yüzde 10'luk bir azalış sağlanmıştır."

Yiğitbaşı, araması bulunanların yakalanma oranında yüzde 10 artış olduğunu belirtti.

Terör suçlarına yönelik kentte yapılan çalışmalarla ilgili Yiğitbaşı, "FETÖ’ye üye olmak suçundan 1 şüpheli yakalandı. DEAŞ’a üye olma suçu kapsamında yapılan iki planlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak sınır dışı edilmiştir." dedi.