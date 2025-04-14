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        Afyonkarahisar'da sahte altın sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da, kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:22
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        Afyonkarahisar'da sahte altın sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da, kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan 2 kişi tespit edildi.

        Ekiplerce, kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışma sonucunda A.A. (47) bir sokakta yakalandı.

        A.A'nın üzerinde, sahte 13 tane 1 gram altın, 2 tane 22 ayar gram altın, 2 gerçek gram altın ve 2 gerçek çeyrek altın bulundu.

        Diğer şüpheli A.S. (28) ise kaldığı otelde gözaltına alındı.

        A.S'nin, dolandırıcılık suçundan 3 sabıkası olduğu tespit edildi.

        Ekiplerin esnafla görüşmesinde, şüphelilerin 7 esnafa 27 sahte gram altın sattıkları belirlendi.

        Zanlıların, kiralık bir araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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