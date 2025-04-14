Afyonkarahisar'da sahte altın sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Zanlıların, kiralık bir araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları tespit edildi.

Diğer şüpheli A.S. (28) ise kaldığı otelde gözaltına alındı.

Ekiplerce, kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışma sonucunda A.A. (47) bir sokakta yakalandı.

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