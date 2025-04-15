Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 24 peçete ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirdi.
Otomobildeki E.Ş. ile M.U., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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