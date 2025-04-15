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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:01
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Ekipler, otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 24 peçete ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirdi.

        Otomobildeki E.Ş. ile M.U., gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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