Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri bağımlılığa karşı bilgilendiriliyor

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri bağımlılıkla ilgili bilinçlendirildi.

Proje kapsamında Genç Yeşilay Gönüllüleri, Öğretmen Saniye Sarıoğlu İlkokulu'ndaki 3. sınıf öğrencilerine teknoloji ve diğer bağımlıklar hakkında sunum yaptı.

Yeşilay'ın kazanımları oyunlar ve eğitici içerikler çocuklara aktarıldı.

İlkokulda Yeşilay'ın kulüp faaliyetlerinin okulda devam etmesi için okul müdürüyle sözleşme imzalandı.