Afyonkarahisar'da 80 litre etil alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iş yerinde 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iş yerinde 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerinde yaptığı aramada 80 litre etil alkol ele geçirdi.
Şüpheliye, adli işlem uygulandığı bildirildi.
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