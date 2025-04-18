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        Afyonkarahisar'da 80 litre etil alkol ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iş yerinde 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:26
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        Afyonkarahisar'da 80 litre etil alkol ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iş yerinde 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerinde yaptığı aramada 80 litre etil alkol ele geçirdi.

        Şüpheliye, adli işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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