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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:41
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.E.Ö. ile A.A'nın evde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 63 kök kenevir, 297 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 iklimlendirme sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

        Adli işlem uygulanan şüphelilere 19 bin 593 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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