Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 63 kök kenevir, 297 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 iklimlendirme sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.E.Ö. ile A.A'nın evde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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