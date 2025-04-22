El freni çekilmeyen araç ayaklarının üzerinden geçti

Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70. kilometresindeki akaryakıt istasyonuna park edilen hafif ticari araç, el freni çekilmediği için bir anda hareket etmeye başladı.

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