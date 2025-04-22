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        El freni çekilmeyen araç ayaklarının üzerinden geçti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişinin ayaklarının üzerinden el freni çekilmeyen araç geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:03
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        El freni çekilmeyen araç ayaklarının üzerinden geçti
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişinin ayaklarının üzerinden el freni çekilmeyen araç geçti.

        Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70. kilometresindeki akaryakıt istasyonuna park edilen hafif ticari araç, el freni çekilmediği için bir anda hareket etmeye başladı.

        Aracı durdurmak isteyen bir kişi, yere düştü.

        Hafif ticari aracın ön tekeri, yere düşen kişinin ayaklarının üzerinden geçti.

        Durumu fark eden akaryakıt istasyonu görevlisi, hafif ticari aracı el frenini çekerek durdurdu.

        Aracın tekerinin ayaklarının üzerinden geçen kişi bir süre sonra ayağa kalktı.

        Yaşanan olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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