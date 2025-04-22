İhsaniye'de uçurtma şenliği yapıldı
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından İhsaniye ilçesinde uçurtma şenliği düzenledi.
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından İhsaniye ilçesinde uçurtma şenliği düzenledi.
Döğer beldesindeki Memeç Kayalıklarındaki etkinliğe Fatih İlkokulu'ndaki 50 öğrenci katıldı.
Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğini belirtti.
Kavas, "Öğrenciler uçurtmalarıyla eğlenirken velilerine de bilgilendirilmeler yapıldı. Öğrenciler çocuk bayramını uçurtmalarla kutlamanın yanı sıra 'Yeşilcan' olmaya söz verdiler." ifadesini kullandı.
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