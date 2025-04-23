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        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:13
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        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        B.Ö. yönetimindeki 26 EH 405 plakalı tır, ilçeye bağlı Hamidiye köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 03 BT 154 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile yanında bulunan E.K. araç içerisinde sıkıştı.

        Yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

        E.K. kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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