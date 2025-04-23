Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Kaymakamlık ilçe Nüfus Müdürlüğü ile Aziziye İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Emirdağ ilçesinde nüfusmatik cihazının tanıtımını mizahi bir biçimde tiyatro gösterisi olarak sundu.

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