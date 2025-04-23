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        Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

        Emirdağ ilçesinde nüfusmatik cihazının tanıtımını mizahi bir biçimde tiyatro gösterisi olarak sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:11
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        Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
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        Emirdağ ilçesinde nüfusmatik cihazının tanıtımını mizahi bir biçimde tiyatro gösterisi olarak sundu.

        Kaymakamlık ilçe Nüfus Müdürlüğü ile Aziziye İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

        Nüfusmatik etrafında skeç oynayan öğrenciler büyük alkış aldı.

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