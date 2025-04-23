Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Kavas, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti

Kavas da "İnşallah sizler de ileride iş hayatınıza atıldığınızda bulunduğunuz yerlerde Yeşilay'ı en iyi şekilde temsil edersiniz." ifadesini kullandı.

Kavas, Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı, bir süre sohbet etti.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Selim Batki'ye devretti.

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