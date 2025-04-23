Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Kavas, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti

        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Selim Batki'ye devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Kavas, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Selim Batki'ye devretti.

        Kavas, Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı, bir süre sohbet etti.

        Koltuğa oturan öğrencilerden Batki, Yeşilay insanları bağımlılıklarından kurtarmaya çalıştığını söyledi.

        Batki, "Yeşilay, sağlıklı yaşamı destekler. İleride Yeşilay'da gönüllü olmak isterim." dedi.

        Kavas da "İnşallah sizler de ileride iş hayatınıza atıldığınızda bulunduğunuz yerlerde Yeşilay'ı en iyi şekilde temsil edersiniz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
        Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        İhsaniye'de uçurtma şenliği yapıldı
        İhsaniye'de uçurtma şenliği yapıldı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Ninelerden Gençlere El Verme" etkinliğine...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Ninelerden Gençlere El Verme" etkinliğine...
        Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Hareket eden aracını durdurmaya çalışırken tekerin altında kalmaktan son an...
        Hareket eden aracını durdurmaya çalışırken tekerin altında kalmaktan son an...