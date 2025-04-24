Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, faizsiz kredi vaadiyle 11 kişinin 920 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 3 şüpheliyi İzmir, Gaziantep ve Siirt'te gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı; diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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