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        Afyonkarahisar'da otomobilin Menderes çayına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin Menderes çayına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:45 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:45
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        Afyonkarahisar'da otomobilin Menderes çayına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin Menderes çayına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.O. idaresindeki 03 AAT 449 plakalı otomobil, ilçenin Menderes Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Menderes çayına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, S.O. (22), aynı araçta bulunan A.T. (20), F.C.B. (22) ve M.Ö. (21) yaralandı.

        Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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