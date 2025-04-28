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        Afyonkarahisar'da 127 üreticiye 24'er koyun, birer koç dağıtıldı

        Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Sürdürülebilir Koyun" projesi kapsamında 127 üreticiye 24'er koyun, birer koç dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:27
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        Afyonkarahisar'da 127 üreticiye 24'er koyun, birer koç dağıtıldı
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        Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Sürdürülebilir Koyun" projesi kapsamında 127 üreticiye 24'er koyun, birer koç dağıtımı yapıldı.

        Valilik destekleriyle İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ve İl Genel Meclisince de karara bağlanan projede TİGEM'den 3 bin 72 Anadolu Merinos cinsi koyun, 128 koç temin edildi.

        Küçükbaş hayvanlar, belirlenen 127 aileye 24 koyun, 1 koç olmak üzere teslim edildi. Koyunların teslimi için Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 2025 yılı bütçesinde hayvan destekleme projesi için 50 milyon lira bütçe oluşturulduğunu söyledi.

        Bu bütçe ile projenin hayata geçirildiğini kaydeden Yiğitbaşı, "Projemizin tam amacı, küçükbaş hayvancılığın ilimizde yaygınlaştırılması, aynı zamanda da hayvan varlığımızın arttırılmasıdır. Verimi yüksek ırklarla kırsal kalkınmanın desteklenmesini de sağlamak istiyoruz." dedi.

        TİGEM'den alınan ve 127 yetiştiriciye 24 dişi ve 1 erkek toklu olmak üzere toplamda 3 bin 175 koyunun ön tahsisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yiğitbaşı, şunları söyledi:

        "Bu projenin değerli olmasını gösteren en önemli unsurlardan biri de sürdürülebilir bir yapıda olması. Proje ilk 3 yıl boyunca il özel idaremizce finanse edilecek. 4. yıldan itibaren ise üreticilerimizin geri dönüşleriyle geri ödemeleriyle kendi kendini döndürebilen, devam ettirebilen bir forma dönüşecek. Bu yönüyle projemiz önümüzdeki yılların geleceğinde bir yatırım olarak görülebilir. Yine bu proje gerek bütçesi gerekse uygulama modeli ile yine kendi şehrimizde aslında ülkemizde ilk olabilecek bir örnek uygulama olacak. Böylelikle ilimizden başlayarak inşallah tüm ülkeye model olacak. Bu projenin kırsal kalkınmamıza, üretime ülkemizin aynı zamanda kırmızı et üretimine anlamlı katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da son dönemlerde koyun etine karşı negatif bir algı oluşturulduğunu kaydetti.

        Törende İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim de projenin oluşma ve hayata geçirilme süreci hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından koyun almaya hak kazanan çiftçilere koyun tahsis belgeleri verildi.

        Daha sonra tırlarla gelen koyunlar, üreticilerin araçlarına aktarılarak dağıtım gerçekleştirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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