Afyonkarahisar'da 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, haklarında 17 yıl 8 ay 10'ar gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile M.M'yi ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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