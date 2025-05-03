24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" gruplarının sanatçıları, keman, viyola ve çello enstrüman kombinasyonlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" sahne aldı.

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