Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Dijital Bağımlılık ve Etkileri" paneli düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "Dijital Bağımlılık Ve Etkileri" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Dijital Bağımlılık ve Etkileri" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da "Dijital Bağımlılık Ve Etkileri" paneli gerçekleştirildi.

        Rıza Çerçel Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel, Afyonkarahisar Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi iş birliğinde yapıldı.

        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, panelin açılışında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfus ettiği bir çağda yaşandığını belirtti.

        Teknoloji bizlere büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte bilinçsiz kullanımı neticesinde bireysel ve toplumsal sorunlara yol açabildiğini dile getiren Kavas, şöyle konuştu:

        "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında hızla yayılan dijital bağımlılık artık sadece bireysel bir mesele değil aynı zamanda toplumsal bir risk haline gelmiştir. Yeşilay olarak bizler bağımlılıkla her alanda mücadele ederken çağın getirdiği yeni tehditlere de dikkat çekmeyi ve bu konularda toplumsal farkındalık oluşturmayı görev biliyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz panelimizde bunun bir yansımasıdır."

        Konuşmanın ardından Op.Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'nın moderatörlüğündeki panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü İdris Kardaş ile klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, bilişim çağında dezenformasyon, dijital bağımlılık ve önleyici koruyucu mücadeleler hakkında düşüncelerini paylaştı.

        -"Gazeteler, televizyonlar, radyolar derken bugünde dijital alana kaymış"

        Kardaş, paneldeki konuşmasında dezenformasyonun bugünün çağındaki en önemli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Kavram olarak yeni olsa da dezenformasyonun aslında 'yalan' olduğuna dikkat çeken Kardaş, "Yalanın daha sistematik, kasıtlı, planlı ve programlı olduğundan bahsediyoruz. Bu dezenformasyon hikayesi, özellikle toplumları, milletleri ve devletleri bir şekilde yıpratmak için kullanılan bir araç olarak tasarlanmış. Bunu Hitler döneminde Naziler, yalanı ve dezenformasyonu yoğun bir propaganda aracı olarak kullanmışlar. O günden bugüne tabi bu gelişmiş, sürekli değişmiş. Gazeteler, televizyonlar, radyolar derken bugünde dijital alana kaymış. Bu dijital alan üzerinden dezenformasyon bir silah, saldırı ve propaganda aracı olarak ülkeleri, devletleri yıpratmak, bunları bir şekilde işgale ve etkiye hazır hale getirmek için kullanılan bir yöntem."ifadelerini kullandı.

        Kardaş, Türkiye'de üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan DMM'nin bütün kurumlarla iletişim halinde olduğunu belirterek dezenformasyonla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlattı.

        Panelin ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Belediyesinin Evlendirme Servisi'nde "05.05.2025" yoğunluğu...
        Afyonkarahisar Belediyesinin Evlendirme Servisi'nde "05.05.2025" yoğunluğu...
        Afyonkarahisar, şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
        Afyonkarahisar, şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yo...
        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yo...
        24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga grubu kons...
        24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga grubu kons...
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi
        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getiril...
        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getiril...