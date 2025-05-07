İscehisar'daki hastanede afet tatbikatı yapıldı
İscehisar'daki Karamehmet Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı gerçekleştirildi.
İscehisar'daki Karamehmet Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastanede UMKE, İscehisar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen afet planı başarıyla tamamlandı.
Karamehmet Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Kundakçı, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, organizasyona destek veren tüm kurumlara ve hastane personeline teşekkür etti.
Hastanede her yıl düzenli olarak UMKE işbirliğiyle hastane afet planı tatbikatının gerçekleştirildiğini aktaran Kundakçı, "Sağlık çalışanlarımız ve diğer destek sağlayan kurumlarla birlikte böylesine önemli bir tatbikatı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, olası afet ve kazalara karşı hastanemizi tam anlamıyla hazırlıklı hale getiriyor." ifadesini kullandı.
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