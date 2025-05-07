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        Başmakçı'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde "Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:18
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        Başmakçı'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde "Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.

        Başmakçı Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, yaptığı açıklamada, Hıdırellez'in birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu belirterek, ilerleyen yıllarda da etkinliği sürdüreceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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