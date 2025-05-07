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        Kızılören Kaymakamlığı yeni evlenecek çiftlere destek olacak

        Kızılören Kaymakamlığı, "2025 Aile Yılı" kapsamında ilçede yeni evlenecek çiftlere destekte bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:45
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        Kızılören Kaymakamlığı yeni evlenecek çiftlere destek olacak
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        Kızılören Kaymakamlığı, "2025 Aile Yılı" kapsamında ilçede yeni evlenecek çiftlere destekte bulunacak.

        Kızılören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında evliliği destekleyen proje hayata geçirdikleri belirtildi.

        Projede, "Düğün ve nikah masraflarına katkı sağlanacak. Düğün salonu kiralanması veya alan temizliği kaymakamlıkça yapılacak. İkram edilecek yemeğe destek verilecek. Çiftlerin düğündeki ilk altınını kaymakamlık takacak."maddeleri yer aldı.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil de projenin ilçe merkezi ve köylerinde geçerli olacağını, her doğan çocuğa da altın takacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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