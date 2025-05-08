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        24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı

        24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin son gününde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:34
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        24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı
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        24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin son gününde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı.

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival, Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlendi.

        Prag oda müziği topluluğunun verdiği kapanış konserine, sanatseverler ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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