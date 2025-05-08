24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin son gününde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı.
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin son gününde Prag oda müziği topluluğu sahne aldı.
Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival, Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlendi.
Prag oda müziği topluluğunun verdiği kapanış konserine, sanatseverler ilgi gösterdi.
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