Üniversitenin yaban hayatı merkezinde her yıl yüzlerce yaralı kuş tedavi ediliyor

CANAN TÜKELAY - Yaz aylarının gelmesiyle yaralanan su, yırtıcı ve balıkçıl kuşları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi ediliyor.

Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli ve Eskişehir'den getirilen çok sayıda yaralı yabani hayvana AKÜREM'de bakılıyor.

Doğada çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarına 7 gün 24 saat hizmet veren merkezde, yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyonları yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınıyor.

Merkezde, çoğunluğu kuşlardan oluşan yaklaşık 700 hayvanın yaşamı kurtarılıyor.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın su kuşları ve yırtıcı kuşların geçiş bölgesi olduğunu söyledi.

Kentte çok fazla göl olduğunu ifade eden Aytekin, yaz aylarının gelmesiyle birlikte merkezde yoğunluk yaşandığını, çeşitli nedenlerle yaralanan birçok hayvanın merkeze getirildiğini belirtti.

Yaralı hayvanları merkezde tedavi ve rehabilitasyon ettikten sonra bulundukları ortama yeniden bıraktıklarını anlatan Aytekin, şunları kaydetti:

"Son günlerde çok fazla ebabil kuşuyla, balıkçıl kuşlar gelmeye başladı. Günde birkaç tane geliyor. Yılda 700'e yakın yaban hayvanı geliyor. Bunların yüzde 90'ını yırtıcı ve su kuşları oluşturuyor. Kuşların dışında sürüngenler ile otçul ve etçil memeli hayvanlar da merkezimize getiriliyor ve tedavileri yapılıyor. Birkaç gün önce de halsiz bulunan balıkçıl kuş geldi. Üç-beş gündür gıda alamamış. Gıda mahiyetinde desteklemek amacıyla serum taktık. Daha sonra vitamin, mineral takviyesi yaparak halsizlik ve düşkünlüğü giderildi. Biraz daha gözlemledikten sonra doğaya salacağız."

- "AKÜREM ekosisteme doğaya çok ciddi manada katkı veriyor"

Merkeze her yıl 400'den fazla yırtıcı kuş, 250 civarında da su kuşu geldiğini dile getiren Aytekin, "Biyoçeşitlilik olarak baktığımızda bize çok farklı cinslerde ve türlerde su kuşları hem de yırtıcı kuşlar geliyor. AKÜREM ekosisteme doğaya çok ciddi manada katkı veriyor." diye konuştu.